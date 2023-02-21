Зеленский признал возможность реванша российских военных на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность реванша российских военных на этой неделе очень высока.

Он сообщил, что страна стала сильнее и теперь готова к масштабной наступательной операции ВС РФ.

Зеленский признал, что сейчас присутствует некоторая нервозность из-за предстоящих действий российских военных.

При этом он отметил, что российская армия уже не так сильна, как год назад, а мотивация у украинских бойцов сильнее.