Зеленский признал возможность реванша российских военных на этой неделе
2023-02-21 00:31
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность реванша российских военных на этой неделе очень высока.
Он сообщил, что страна стала сильнее и теперь готова к масштабной наступательной операции ВС РФ.
Зеленский признал, что сейчас присутствует некоторая нервозность из-за предстоящих действий российских военных.
При этом он отметил, что российская армия уже не так сильна, как год назад, а мотивация у украинских бойцов сильнее.
Опубликовано: Светлана Репина