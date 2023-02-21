Экс-помощник Кучмы Соскин: после поставок оружия на Украину США могут ударить по Ирану

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что в США сейчас принимаются важнейшие решения, которые сыграют историческую роль.

По его мнению, в ближайшее время Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие на Украину.

Соскин полагает, что следующим шагом американских властей может стать нанесение удара по Ирану, который является союзником России.

Он также не исключает возможности вступления Соединенных Штатов в открытое противоборство с Россией.