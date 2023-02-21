Глава Минобороны Украины Резников пригрозил России дальнобойными ракетами

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что страна скоро получит дальнобойные ракеты, с помощью которых сможет дотянуться до российских позиций.

Он уточнил, что такие вооружения должны поступить на Украину уже в первой половине нынешнего года.

Резников пояснил, что речь идет не только об американских ракетах ATACMS, но и о некоторых других моделях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас идут переговоры с США о поставках новых видов вооружений.