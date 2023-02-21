Уход за грядками клубники в марте-апреле

Первая половина весны – горячая пора для садоводов. В первые весенние месяцы дачники, рассчитывающие получить стабильный урожай садовой земляники, в обязательном порядке проводят ряд мероприятий.

Уборка растительного мусора, установка накрытий, высадка рассады

Для получения урожая в максимально ранние сроки сразу после наступления мартовской оттепели и схода снега земляничную плантацию накрывают агроволокном, спанбондом или прозрачным полиэтиленом, натягивая выбранный материал на дуги. Чем выше вы установите накрытие над растениями, тем более низкие температуры они смогут выдержать при возвратных заморозках.

После того, как снег полностью растает, грядку очищают от засохших листьев, одновременно прорыхлив землю в междурядьях и вокруг саженцев и окучивая растения. Остатки усов и поврежденные побеги обрезают ножницами. Кустики, не пережившие зиму, убирают, а на их место сажают молодые розетки культуры.

Если вы запланировали полностью обновить плантацию садовой земляники, то сразу после прогревания почвы до температуры свыше +10°C можно приступать к высадке рассады. Обычно посадочные работы приходятся на апрель.

Рассаду клубники, выращенную и семян, перед высадкой в грунт необходимо закалить

После того, как саженцы укоренятся и тронутся в рост, плантацию можно замульчировать либо слоем органики (опилки, компост, перегной), либо черной пленкой, сдерживающей рост сорняков и поддерживающей почву в рыхлом состоянии.

Профилактика болезней и вредителей

После того, как растения начнут активно наращивать листья, их обрабатывают средствами, содержащими медь: хелат меди, раствор медного купороса (2%), бордосская смесь (1%), «Хорус», «ХОМ» и т.д. Опрыскивание посадок в марте–апреле фунгицидами и инсектицидами позволяет минимизировать вред от распространения опасных вредителей и фитопатогенов.

При появлении в середине весны признаков присутствия вредителей в посадках до начала цветения культуру обрабатывают растворами биологических средств защиты. В борьбе с паразитирующими на садовой землянике насекомыми хорошо себя зарекомендовали водные вытяжки из лука, чеснока и их шелухи.

За зиму накопленная шелуха лука и чеснока - прекрасная биообработка от болезней и вредителей клубники

Когда почва прогреется, простелите между кустами солому (в случае отсутствия агроволокна). Это предохранит ягодки от соприкосновения с почвой и убережет их от загнивания, а также сбережет влагу. Даже в дождь ягоды с такой мульчей не испачкаются землей.

Внесение дополнительного питания под клубнику:

В начале вегетации клубнику желательно подкормить удобрениями с преобладанием азота. Максимальной эффективностью обладают комплексные минеральные и органоминеральные удобрения, содержащие полный NPK-комплекс и хелатированные микроэлементы: «Азофоска гуматизированная», «ОМУ для садовой земляники и клубники», «Вырастайка», «Весеннее удобрение для ягодных культур» и т.д. Все составы рекомендуется вносить согласно рекомендациям производителя в виде питательных растворов (корневые подкормки и листовые обработки).

Если почва богата органикой, то до мульчирования соломой достаточно будет подсыпать садовый компост.

Тщательно подготовленная в первой половине весны плантация садовой земляники уже в конце апреля – начале мая вступает в фазу активного цветения и формирования завязей. Желаем вам отменных урожаев ягод и фруктов на дачном участке!