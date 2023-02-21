Что делать в саду и огороде в марте: важные работы для каждого дачника

В марте садоводам можно уже заниматься на участке многими необходимыми делами.

Снегозадержание

На низинных участках снегозадержание проводить не стоит. Заниматься снегозадержанием желательно на тех участках и в тех регионах, где дожди бывают не часто. Проще всего уплотнить снег. Для этого надевают широкую обувь и утаптывают снег, дополнительно набрасывают снег, чтобы образовались большие кучи – в таком месте снег будет таять медленнее. Снегозадержание обычно проводят в междурядьях.

Водоотведение

Если на дачном участке отмечается близкое залегание грунтовых вод, или участок располагается на склоне, имеет смысл сделать водоотведение. В снегу делают канавки по направлению к той стороне, куда нужно отвести воду. Обычно их делают поперек склона и по границам участка. Также при застое влаги вблизи кустов и деревьев ее отводят, соорудив канавку из земли.

Нынешняя зима богата на снегопады, что не очень благоприятно для сада. Под большими сугробами на чрезмерно увлажненной почве с наступлением тепла может развиться грибковая инфекция. Поэтому нужно постараться убрать с участка хотя бы часть снега, особенно с земляничных грядок и с участков, где растут косточковые культуры. Также надо постараться убрать снег из приствольных зон груши и яблони. Проводить эти работы лучше во второй половине марта.

Осмотр сада

Осмотрим основания стволов плодовых деревьев – нет ли на них погрызов грызунов. Если есть повреждения, нужно срочно принять меры. Небольшие повреждения нужно просто промыть раствором марганцовки и замазать садовым варом.

В случае кругового повреждения спасти дерево трудно. Помочь может прививка мостиком.

Также следует осмотреть всю крону дерева, скелетные сучья. На них также могут быть повреждения – потертости, сломы. Все раны обязательно обработать марганцовкой и замазать варом и затем садовой краской – это защитит дерево от проникновения инфекции.

Раны нужно обработать садовым варом.

Побелка стволов

Побелку желательно провести как можно раньше – чтобы уберечь кору от яркого весеннего солнца. Для побелки лучше применять водоэмульсионную краску – она более стойкая.

Весенняя обрезка

В марте желательно провести санитарную обрезку, ее нужно сделать до начала сокодвижения. Предварительно следует осмотреть крону дерева удалить сухие и поломанные ветки, также растущие внутрь кроны мелкие веточки и волчки (вертикальные мощные побеги). Их нужно либо срезать (на наружную почку), либо отогнуть горизонтально и так зафиксировать.

Ягодные кустарники (смородину, крыжовник) также обрезают, удаляя слишком старые ветки, лежащие на земле, все сломанные и засохшие.

Не забудьте побелить стволы, чтобы защитить деревья от яркого солнца.

Зимующие вредители

На ветках деревьев могут находиться вредители (гнезда боярышниц), а на смородине обратим внимание на вздутые почки, поврежденные почковым клещом. Гнезда и почки удаляем и сжигаем, также как и все мумифицированные плоды и ягоды – они являются рассадником инфекции.

Следует убрать со стволов и оставшиеся с прошлого года ловчие пояса.

Профилактические обработки

В марте уже можно приступать к опрыскиванию деревьев бордосской жидкостью - 3%, кустарников – 2%. Применяют этот препарат при температуре воздуха не ниже +5 градусов и до начала распускания почек.

Заготовьте черенки

Если вы собираетесь заняться прививкой, самое время заготовить черенки. Это лучше делать в начале марта. На черенки срезают побеги толщиной с обычный карандаш, а длиной 15–20 см, они должны быть с живыми почками. Срезав черенки, их нижние концы окунают в теплый парафин, а когда он застынет, помещают черенки в толстую ткань или пакет. Прививку нужно будет делать в апреле, а до этого времени черенки можно хранить в холодильнике, или прикопав в снегу. Срезы на дереве обмазать садовым варом или краской.

Садовый инструмент

В свободное время осмотреть все инструменты, если нужно наточить, при необходимости докупить нужное. Садоводу необходимо иметь садовый нож, садовую пилу, парочку секаторов — на длинных и коротких ручках. Также понадобятся садовый вар и садовая краска. Необходима на участке и стремянка.