Борис Джонсон и Лиз Трасс выступили за передачу истребителей Украине
2023-02-21 01:07
Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Запад должен передать Украине истребители.
Джонсон в Палате общин британского парламента говорил о том, что нет никаких оснований затягивать с отправкой танков на Украину.
Он также напомнил, что в НАТО так и не договорились по поводу поставок истребителей Киеву, хотя уже обучают украинских пилотов.
Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания должна сделать все возможное, чтобы Украина одержала победу как можно скорее.
Опубликовано: Светлана Репина