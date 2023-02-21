Борис Джонсон и Лиз Трасс выступили за передачу истребителей Украине

Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Запад должен передать Украине истребители.

Джонсон в Палате общин британского парламента говорил о том, что нет никаких оснований затягивать с отправкой танков на Украину.

Он также напомнил, что в НАТО так и не договорились по поводу поставок истребителей Киеву, хотя уже обучают украинских пилотов.

Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания должна сделать все возможное, чтобы Украина одержала победу как можно скорее.