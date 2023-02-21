DPA: Украина впервые попросила у США фосфорные боеприпасы и кассетные бомбы

По информации DPA, украинские власти обратились к США с просьбой о поставках фосфорных боеприпасов и кассетных бомб.

Источники агентства сообщают, что в Соединенных Штатах уже обсуждают этот вопрос, но окончательное решение пока не принято.

При этом в ряде стран, например, в Германии, кассетные боеприпасы относятся к запрещенным видам вооружений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не будут поставлять на Украину кассетные бомбы.