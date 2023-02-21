Зеленский увидел в союзе России и Китая опасность мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию La Repubblica заявил, что поддержка России со стороны Китая может оказаться очень опасной.

По его словам, формирование союза между этими двумя государствами может привести к началу новой мировой войны.

Зеленский заявил, что надеется на разумный подход китайской стороны в данном вопросе и напомнил, что Китай должен защищать территориальную целостность Украины после подписания Киевом Будапештского меморандума.

Он также признал, что сам надеется на поддержку Китая, но все же считает такой сценарий маловероятным.