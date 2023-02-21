Интересные факты о рыжеволосых

Люди с рыжими волосами, похоже, обладают генетическими сверхспособностями. Седые волосы? Это не про них! Они сначала становятся бежевыми, а потом белыми.

Особенности кожи

При приеме солнечных ванн определенные гормоны активируют выработку меланоцитов, что приводит к тому, что светлая кожа становится темнее. Однако у рыжеволосых людей этот процесс происходит по-другому, и они вообще не загорают – кожа остается белой или становится уж слишком загорелой, то есть рыжие получают ожог. Конечно, это небольшой недостаток.

Кроме этого, ученые обнаружили, что рыжеволосые люди с вариантами «рыжего» гена выглядят на пару лет старше своих сверстников. Особенно часто это касается женщин.

Лёгкая переносимость боли

Исследование показало, что у рыжеволосых снижена выработка белка, влияющего на уровень гормонов. Сложный процесс, в котором участвуют и меланоциты, отвечающие за цвет волос, приводит к блокировке болевых рецепторов. И поскольку уровень пигмента меланина у рыжих выше, их болевые рецепторы легче блокируются и, следовательно, боль уменьшается.

Это означает, что у них более высокая толерантность к боли, что позволяет им переносить на 25% больше боли. Это ли не сверхспособность!

Почему мало людей с рыжими волосами

Только около 1-2% населения мира по своей природе имеют красно-оранжевые волосы. Почему так мало? Цвет волос зависит от пигмента меланина. Это пигмент бывает двух типов: эумеланин, который отвечает за черно-коричневый цвет, и феомеланин, который обеспечивает красно-светлую окраску волос.

У людей с темными волосами преобладает выработка эумеланина. У рыжих волосяные фолликулы производят больше феомеланина. У белокурых людей очень мало обоих пигментов.

Один из важных для цвета волос генов обычно поддерживает образование белков, которые продуцируют больше эумеланина. Если ген неисправен, образуется больше феомеланина. Чем больше этого пигмента, тем рыжее волосы. Неисправность гена, конечно, редко встречающийся фактор

Наследственность у рыжеволосых

Даже если оба родителя рыжеволосые, не каждый родившийся у них ребенок будет рыжим. Для этого в ДНК ребенка должны совпасть несколько версий «рыжих» генов от мамы и папы, что, естественно, происходит достаточно редко. Может случиться, что «рыжик» появится через несколько поколений, и родители будут ломать голову, как это случилось, перебирая всех своих предков.

Наличие у рыжих собственного запаха

Интересно, но рыжеволосые даже пахнут по-своему, не как остальные люди.

Джеки Коллисс, автор книги "Рыжие: естественная история рыжеволосых", рассказывает, что у каждого человека на поверхности кожи есть некая тонкая плёночка, которая формирует запах. У рыжих эта плёнка более кислотная по составу, чем у людей с другим цветом волос.

Запах рыжих людей напоминает смесь амбры и фиалки, также присутствует мускусный аромат. Из-за этого парфюм на теле человека с огненной шевелюрой будет пахнуть немного иначе, чем на других людях.

Меньше волос, чем у других

Оказывается, у рыжего человека на голове меньше волос, чем у блондинов, брюнетов и других "мастей". Зато рыжие волосы намного толще, чем другие, что компенсирует маленькое количество волос. От этого кажется, что у рыжих шевелюра пышнее.