Возрастные проблемы, о которых нужно знать каждой женщине

Нормальному человеку обычно не приходит в голову размышлять о том, как функционируют его кости, связки, мышцы и суставы, но как только где-то стрельнет, сразу задумываешься о том, не сходить ли к врачу.

Уязвимые соединения

Самые распространенные заболевания опорно-двигательного аппарата — это артрозы, дегенеративные изменения суставов. Говоря проще, это изношенность суставов. Еще проще — их старение. При этом сам пациент может быть молодым, просто в силу некоторых жизненных обстоятельств его суставы преждевременно состарились.

Избыточный вес резко повышает риск развития артроза. При этом чаще всего страдают опорные суставы: коленные и тазобедренные, так как они испытывают постоянную перегрузку. К примеру, поражение коленных суставов у людей с ожирением возникает в среднем в 4 раза чаще, чем у тех, чей вес в норме. Значительную роль при поражении суставов играет и наследственная предрасположенность.

Что делать, чтобы сберечь суставы и кости?

Необходимо соблюдать определенный режим — баланс нагрузок и отдыха.

Заниматься физкультурой. Если спорт вреден, то физкультура не только полезна, но и необходима. Но начинать тренировки, особенно при наличии изменений в опорно-двигательном аппарате, нужно под руководством специалиста по ЛФК.

Из видов спорта предпочтительнее плавание и велотренажер, но и они должны подбираться индивидуально — в зависимости от состояния суставов.

В возрасте 40−45 лет людям из группы риска полезно применять специальные препараты — хондропротекторы в качестве профилактики. В зависимости от препарата врач назначит определенный курс приема или инъекций — раз в полгода или в год.

Если с постановкой диагноза возникают неясности, нужно сделать рентгеновский снимок: стандартная рентгенограмма колена, тазобедренного сустава позволяет практически полностью понять, что происходит в суставе.

Не запускать болезнь и при первых же симптомах следует обратиться к врачу. Щадящие методы лечения — массаж и мануальная терапия — позволят вернуть свободу движений и улучшить качество жизни.

Внимание: остеопороз!

Остеопороз — болезнь «хрупких костей» — одно из самых грозных и распространенных в мире заболеваний. Его называют «тихим убийцей», потому что в начальной стадии эта болезнь протекает бессимптомно, исподволь подтачивая основу основ человека — его костный каркас. По данным ВОЗ, в списке серьезнейших и опасных заболеваний — «главных врагов человечества» — остеопороз занимает четвертое место после рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Механизм разрушительного действия

Остеопороз — это прогрессирующее заболевание костной ткани, при котором кости теряют кальций, а вместе с ним и прочность. Известно, что плотность костей меняется на протяжении всей жизни: до 25 лет скелет человека достигает максимума прочности за счет кальция и остается таким примерно до 40 лет. Затем начинается процесс снижения плотности кости, который в первое время протекает практически незаметно.

Но этот процесс может быть ускорен по многим причинам: это наследственная предрасположенность, заболевания эндокринной системы, прием определенных препаратов и др. В результате кость теряет кальций, истончается и становится хрупкой. Если посмотреть на такую кость в микроскоп, будет казаться, что в ней образовалось множество отверстий — пор. Отсюда название заболевания — остеопороз, в переводе с греческого — «пористая кость».

При наступлении менопаузы (особенно в первые три года, когда уровень эстрогена в организме женщины резко снижается) разрушение костной ткани усиливается. В это время каждый год теряется около 1 килограмма костной массы (в среднем скелет взрослого человека весит 20−25 кг). Затем этот процесс немного замедляется, но потери все равно остаются значительными.

Вот поэтому наиболее типичными проявлениями остеопороза становятся малотравматичные переломы, которые возникают при падении с высоты собственного роста. А самыми частыми и серьезными осложнениями остеопороза являются переломы позвоночника, шейки бедра и лучевой кости. И наибольшему риску подвержены пожилые люди, так как возраст усугубляет течение заболевания и кости становятся все более хрупкими. В такой ситуации некоторые переломы, например, шейки бедра, становятся причиной инвалидности и даже смерти.

Симптомы «тихой» болезни

Часто остеопороз диагностируется только после случившегося перелома позвоночника или шейки бедра. Но, как правило, таким серьезным осложнениям заболевания предшествуют некоторые признаки, проявляющиеся в течение долгого времени поначалу слабо, затем все более определенно. Типичными признаками остеопороза можно назвать ноющие боли в спине. Причем если при остеохондрозе боли в спине возникают обычно по ночам и ощущаются, когда человек только встал с постели, то, после того как он потянется, разомнется, боли проходят.

А вот при остеопорозе другая ситуация: спина начинает ныть при нагрузке, даже очень незначительной. Обычно, это тупая боль, в основном между лопатками или в поясничном отделе. А после 20−30-минутного отдыха в горизонтальном положении болезненные ощущения проходят.

В группе риска — наши родители!

Если появились первые признаки развития заболевания, это уже серьезный повод для обращения к врачу — эндокринологу, ревматологу или ортопеду.

Отмахиваться от неприятных симптомов, спасаясь домашними средствами, растираниями и обезболивающими, не только наивно, но и опасно. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов избежать опасных осложнений.

И наших мам и бабушек — основную группу риска — нужно обследовать, не дожидаясь переломов! А для того чтобы снизить риск переломов костей в домашних условиях (а это, к сожалению, очень распространенное явление у пожилых людей), следует соблюдать ряд достаточно простых правил:

Нужно стараться избегать наклонов. Использовать при домашней уборке щетки и швабры с длинными ручками и насадками.

Надевать обувь нужно, сидя на стуле, поставив ногу на невысокую подставку. Рожок для обуви должен быть с длинной ручкой.

При поднятии предметов на небольшую высоту — ниже плеч — стараться держать спину прямо, сохраняя изгибы позвоночника. К примеру, лучше сгибать ноги в коленях, чем наклоняться, сгибаясь в поясе.

Поднимая что-то на высоту выше плеч, лучше слегка прогнуть спину в области поясницы.

Стараться не поворачивать тело вбок во время переноски тяжестей.

Оборудовать ванну или душевую кабину резиновыми ковриками, чтобы не поскользнуться во время водных процедур, а также ручками, прикрепленными к стене ванной комнаты. Переломы в результате падения в ванной — очень распространенный вид домашних травм, случающихся у пожилых людей.