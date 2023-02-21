Белый дом: в речи Бадена в Варшаве будет очень важный сигнал для Путина
2023-02-21 01:37
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пообещал, что Джо Байден пошлет важный сигнал Владимиру Путину.
Он пояснил, что в речи американского президента в Варшаве можно будет услышать послания для граждан и партнеров США.
По словам Кирби, Байден обратится и к гражданам Польши – страны, которая много делает для Украины.
Джо Байден уже приехал в Польшу после 6-часового визита в Киев, который не был объявлен заранее.
Опубликовано: Светлана Репина