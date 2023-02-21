Захарова предрекла Зеленскому повторение судьбы Саакашвили

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова провела параллели между судьбами Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили.

Она предложила вспомнить судьбы всех предыдущих американских проектов, глядя на фото встречи Байдена с Зеленским.

Захарова отметила, что Саакашвили – уже отработанный материал для Запада, и его давно «слили».

По ее словам, Саакашвили потратил около миллиона долларов на то, чтобы его вызволили из тюрьмы в Грузии.