Зеленский анонсировал работу над поставками Украине оружия, которого не было в прежних пакетах помощи

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что идет работа по организации поставок новых вооружений.

Он пояснил, что речь идет о дальнобойном оружии, а также о таких видах вооружений, которые Украина не получала ранее.

Зеленский рассказал, что увидел у Байдена решимость по этому вопросу, а потребности украинских военных не являются секретом.

Он также поблагодарил за очередной пакет военной поддержки, который усилит ВСУ на передовой.