Арестович сообщил о событиях, которые положат конец спецоперации в этом году
2023-02-21 02:10
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что визит Джо Байдена в Киев станет знаковым событием.
Он отметил, что в мире окончательно поняли, каким образом можно добиться глобальной безопаности.
По словам Арестовича, впереди ждут события, которые положат конец украинскому конфликту уже в этом году.
Он также уточнил, что страны Запада будут оказывать Украине помощь, часть которой будет непубличной.
Опубликовано: Светлана Репина