Арестович сообщил о событиях, которые положат конец спецоперации в этом году

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что визит Джо Байдена в Киев станет знаковым событием.

Он отметил, что в мире окончательно поняли, каким образом можно добиться глобальной безопаности.

По словам Арестовича, впереди ждут события, которые положат конец украинскому конфликту уже в этом году.

Он также уточнил, что страны Запада будут оказывать Украине помощь, часть которой будет непубличной.