«Дневник»: правительство Болгарии пытается выдворить украинских беженцев из страны

Болгарское издание «Дневник» сообщает, что власти страны приняли решение продлить программу помощи украинским беженцам на год.

При этом в материале сказано, что в Болгарии не создана система управления потоками беженцев, их интеграции.

По информации волонтеров и неправительственных организаций, беженцы с Украины не имеют доступа к социальным услугам и медицинскому страхованию.

Представитель Болгарского Хельсинского комитета Илиана Савова считает, что местное правительство делает все возможное, чтобы выдворить украинских беженцев из страны.