Боррель призвал срочно передать Украине все имеющиеся в Евросоюзе боеприпасы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине нужно срочно передать все боеприпасы, которые имеются в запасе у государств ЕС.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в различных видах вооружений для эффективного противостояния России.

Боррель также считает, что странам Евросоюза необходимо нарастить производственные мощности для выпуска боеприпасов в нужных объемах.

При этом он отметил, что ждать изготовления новых снарядов нельзя, поэтому поставки украинским военным должны быть в приоритете.