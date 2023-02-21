Asia Times: любое наступление на Крым обернется катастрофой для Киева
2023-02-21 02:52
Издание Asia Times опубликовало материал Брэндона Вайхерта, который анализирует последствия возможной атаки ВСУ на Крым.
По мнению обозревателя, любые попытки нанести удар по полуострову обернутся катастрофой для украинских властей, и в Киеве прекрасно это понимают.
Вместе с тем Украина по-прежнему настаивает на возврате Крыма, рассчитывая на прямое вмешательство НАТО в конфликт.
Автор также отмечает, что защита Крыма остается приоритетной задачей для России. а русскоязычные жители полуострова вряд ли захотят возвращаться под власть Киева.
Опубликовано: Светлана Репина