Издание Asia Times опубликовало материал Брэндона Вайхерта, который анализирует последствия возможной атаки ВСУ на Крым.

По мнению обозревателя, любые попытки нанести удар по полуострову обернутся катастрофой для украинских властей, и в Киеве прекрасно это понимают.

Вместе с тем Украина по-прежнему настаивает на возврате Крыма, рассчитывая на прямое вмешательство НАТО в конфликт.

Автор также отмечает, что защита Крыма остается приоритетной задачей для России. а русскоязычные жители полуострова вряд ли захотят возвращаться под власть Киева.