Профессор Воробьев объяснил, почему Костомарова поразил инсульт

2023-02-21 08:26

Профессор, доктор медицинских наук Павел Воробьев назвал причины того, почему у фигуриста Романа Костомарова случился инсульт.

Доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рассказал, почему фигуриста Романа Костомарова поразил инсульт.

Медик объяснил, что пневмония привела к сепсису, а тот к тромбогеморрагическому синдрому (ДВС-синдром (синдром внутрисосудистого свертывания крови)), который приводит к гангрене, инсультам, поражениям мозга.

ДВС-синдром лечат переливанием плазмы и применением антикоагулянтов.

Воробьев выразил надежду, что организм спортсмена справится с новым испытанием.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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