Профессор Воробьев объяснил, почему Костомарова поразил инсульт
2023-02-21 08:26
Профессор, доктор медицинских наук Павел Воробьев назвал причины того, почему у фигуриста Романа Костомарова случился инсульт.
Доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рассказал, почему фигуриста Романа Костомарова поразил инсульт.
Медик объяснил, что пневмония привела к сепсису, а тот к тромбогеморрагическому синдрому (ДВС-синдром (синдром внутрисосудистого свертывания крови)), который приводит к гангрене, инсультам, поражениям мозга.
ДВС-синдром лечат переливанием плазмы и применением антикоагулянтов.
Воробьев выразил надежду, что организм спортсмена справится с новым испытанием.
Опубликовано: Наталья Гончарова