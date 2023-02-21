Поклонники Меньшикова удивились тому, что актер выглядит лучше своей молодой жены

Актер Олег Меньшиков находится в отличной форме. Фанаты артиста заметили, что он выглядит лучше, чем молодая супруга знаменитости, актриса Анастасия Чернова.

Звезда экрана и сцены Олег Меньшиков прибыл на премьеру картины Николая Лебедева "Нюнберг" в обществе своей жены Анастасии Черновой.

Худрук Театра имени Ермоловой появился на публике в total black. Актер одел укороченные брюки, просторный лонгслив и бархатный жилет.

Возлюбленная 62-летней знаменитости была в розовом твидовом костюме с объемным воротником.

Фанаты Меньшикова отметили в Сети, что их кумир выглядит лучше своей супруги, которая на 23 года младше его.