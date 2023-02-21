SHAMAN сообщил, что будет петь только в России и только для соотечественников

Молодой исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что намерен заниматься творчеством только в РФ, а петь будет только для россиян.

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что не может себе представить себя и свою творческую деятельность вне России.

Артист объяснил, что с родным государством связана его судьба, так как все его мысли об РФ. Свое будущее Дронов видит только здесь, так как именно Родина вдохновляет творить звезду сцены.

О покинувших страну известных личностях Дронов высказался так: они сделали свой выбор, на что имели право, заметив, что выбрал Россию, так как он - русский.