У Костомарова начал развиваться вторичный менингит из-за сепсиса
2023-02-21 08:53
Фигурист Роман Костомаров уже месяц борется за свою жизнь. Сепсис у спортсмена спровоцировал развитие вторичного менингита.
Уже месяц фигурист Роман Костомаров находится между жизнью и смертью.
У звезды ледовых шоу стал развиваться вторичный менингит, который спровоцировал сепсис, поразивший организм пациента.
Медики делают все возможное, но процесс заражения крови остановить пока не представляется возможным.
Костомаров подключен к аппарату ИВЛ и введен в искусственную кому.
Врачи не скрывают, что состояние знаменитости крайне тяжелое.
Опубликовано: Наталья Гончарова