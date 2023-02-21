У Костомарова начал развиваться вторичный менингит из-за сепсиса

Фигурист Роман Костомаров уже месяц борется за свою жизнь. Сепсис у спортсмена спровоцировал развитие вторичного менингита.

Уже месяц фигурист Роман Костомаров находится между жизнью и смертью.

У звезды ледовых шоу стал развиваться вторичный менингит, который спровоцировал сепсис, поразивший организм пациента.

Медики делают все возможное, но процесс заражения крови остановить пока не представляется возможным.

Костомаров подключен к аппарату ИВЛ и введен в искусственную кому.

Врачи не скрывают, что состояние знаменитости крайне тяжелое.