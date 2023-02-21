В России на 40% снизился экспорт отечественной мебели из-за наложенных санкций

Европейские ограничения на ввоз мебельной продукции из России привели к большим потерям российских производителей. Они лишились за год 18 млрд рублей.

По сообщению издания "Коммерсантъ", экспорт российской мебели упал почти на 40%. Примерно в таком же объеме снизился импорт этих товаров на рынок РФ.

Производители мебели рассчитывали улучшить ситуацию за счет продвижения рынка в страны ближнего зарубежья, но пока эти расчеты не оправдались.

Причина в низких объемах поставок. Сейчас изготовители мебели пытаются найти новые пути сбыта на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Причина убыточного мебельного бизнеса в России - европейские санкции. Также на ситуации негативно отразился уход шведской компании IKEA с рынка РФ.

Она обеспечивала экспорт значимой части готовой российской продукции. В этом уверены эксперты Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.