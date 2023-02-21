Калашникову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении перед участниками спецоперации
2023-02-21 09:20
Анна Калашникова выступила в в военном госпитале РФ. Артистка появилась на сцене в облегающем бирюзовом комбинезоне, что оценили не все.
Анна Калашникова разместила в Сети свои фото из военного госпиталя, в котором артистка выступила для участников спецоперации.
Знаменитость раскритиковали соотечественники за неуместный наряд для выступления перед военными.
Калашникова надела облегающий бирюзовый комбинезон с глубоким декольте и вырезом в области живота, который выглядит излишне откровенно.
Интернет-пользователи осудили Анну за неуважение к ВС РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова