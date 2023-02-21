Орлова похвасталась, что уже успела сбросить 10 кг после родов

Ведущая и певица Ольга Орлова родила дочь всего 2 недели назад. За это время знаменитость сумела избавиться от 10 килограммов лишнего веса.

После родов, которые были 2 недели назад, Ольга Орлова была очень недовольна своим весом.

Артистка весила 57 килограмм, а рост ее составляет всего 155 сантиметров.

Теперь же, спустя всего 14 дней после рождения долгожданной дочки Ани, ее мама заметно постройнела.

Орлова не стала делать секрет из своего похудения, рассказав, что пьет немного воды, ест маленькими порциями и не позволяет себе "набивать живот" на ночь.