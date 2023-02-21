С Алека Болдуина снято одно из обвинений в убийстве на съемочной площадке

Обвинение было снято в связи с ходатайством адвокатов, оно касается модернизации огнестрельного оружия.

Прокуратура Нью-Мексико сняла со звезды Голливуда одно из обвинений в непредумышленном убийстве.

Как напоминает МК, дело в отношении Алека Болдуина было возбуждено в связи со стрельбой со смертельным исходом в оператора Галину Хатчинс.

Трагедия произошла в 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина».

Обвинение было снято в связи с ходатайством адвокатов, оно касается модернизации огнестрельного оружия.

Это решение, отмечают СМИ, может сократить артисту срок тюремного заключения. Как отмечает издание, Болдуину может грозить 5 лет заключения.