Лауреаты премии BAFTA, которая вручается с 1948 года, уже озвучены

В столице Великобритании назвали имена лауреатов Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Лидером по количеству номинаций британской премии BAFTA стала картина "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера, которая получила 7 наград, включая победу в категории "Лучший фильм".

Второе место с 4-мя статуэтками досталось фильму Мартина Макдона "Банши Инишерина".

"Лучшей актрисой" стала Кейт Бланшет за роль в картине "Тар".

"Лучший актер" - Остин Батлер, сыгравший в байопике "Элвис".

Впервые церемония награждения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) прошла в 1948 году.