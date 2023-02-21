Лауреаты премии BAFTA, которая вручается с 1948 года, уже озвучены
2023-02-21 09:41
В столице Великобритании назвали имена лауреатов Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Лидером по количеству номинаций британской премии BAFTA стала картина "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера, которая получила 7 наград, включая победу в категории "Лучший фильм".
Второе место с 4-мя статуэтками досталось фильму Мартина Макдона "Банши Инишерина".
"Лучшей актрисой" стала Кейт Бланшет за роль в картине "Тар".
"Лучший актер" - Остин Батлер, сыгравший в байопике "Элвис".
Впервые церемония награждения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) прошла в 1948 году.
Опубликовано: Наталья Гончарова