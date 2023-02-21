Седокова разрыдалась от безысходности прямо на улице
Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не смогла сдержать слез во время прогулки из-за свалившихся на нее дел и отъезда любимого мужа.
Анна Седокова призналась, что у нее сейчас непростой период в жизни. Неожиданный отъезд мужа выбил артистку из колеи, из-за чего та не смогла сдержать слез во время прогулки.
Знаменитость не стала скрывать, что на нее свалилась куча дел, включая выход ее клипа. И если раньше Анну поддерживал супруг, то теперь она вынуждена все решать сама.
Седокова рассказала, как полчаса плакала, сидя на лавочке на улице.
Исполнительница пожаловалась фолловерам, что ничего не успевает, извинившись за свое отсутствие в соцсетях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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