Кудрявцева пожаловалась, что после рождения дочери не может влезть в платья

Ведущая Лера Кудрявцева не стала скрывать, что поправилась после рождения своей дочери Марии. Знаменитость до сих пор не может влезть во многие свои платья.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась откровениями в эфире шоу "Звезды сошлись".

Звезда экрана пожаловалась, что после рождения второго ребенка перестала влезать в свои дорогие платья, которые теперь просто висят в ее гардеробе.

Знаменитость заявила, что после того, как стала мамой дочки Маши, стала больше, а проблема лишнего веса стала для нее актуальна.

Кудрявцева не стала скрывать, что теперь недостатки фигуры прячет под удачно подобранной одеждой.