Муцениеце пожаловалась, что Прилучный с женой и свекровью не пришли на день рождения сына Тимофея, хотя актриса их приглашала

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что пригласила бывшего мужа Павла Прилучного с женой Зепюр Брутян и мамой актера на день рождения сына Тимофея, но никто из них на праздник не пришел.

Актриса Агата Муцениеце выложила в сети новый ролик, где рассказала, как прошел первый в жизни ее сына Тимофея юбилей. Мальчику исполнилось 10 лет в январе.

День рождения наследника звездная мама устроила в развлекательном центре, где дети и их родители, которых пригласили на мероприятие, играли в лазертаг.

Муцениеце звала на праздник и экс-супруга Павла Прилучного с женой Зепюр Брутян и его маму, но родственники мальчика проигнорировали семейное торжество.