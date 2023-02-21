Муцениеце пожаловалась, что Прилучный с женой и свекровью не пришли на день рождения сына Тимофея, хотя актриса их приглашала
Актриса Агата Муцениеце рассказала, что пригласила бывшего мужа Павла Прилучного с женой Зепюр Брутян и мамой актера на день рождения сына Тимофея, но никто из них на праздник не пришел.
Актриса Агата Муцениеце выложила в сети новый ролик, где рассказала, как прошел первый в жизни ее сына Тимофея юбилей. Мальчику исполнилось 10 лет в январе.
День рождения наследника звездная мама устроила в развлекательном центре, где дети и их родители, которых пригласили на мероприятие, играли в лазертаг.
Муцениеце звала на праздник и экс-супруга Павла Прилучного с женой Зепюр Брутян и его маму, но родственники мальчика проигнорировали семейное торжество.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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