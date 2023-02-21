К переменам в Иране уже призывают духовные лидеры шиитов
Они поддерживают возглавляемую священнослужителями правящую систему, но предлагают смягчить строгие правила, в том числе для женщин.
Иранский город Кум - один из важнейших центров шиитского мусульманского духовенства в стране со множеством религиозных школ и почитаемых святынь.
Но даже здесь некоторые тихо призывают правящую теократию Ирана изменить свой образ жизни после нескольких месяцев протестов, сотрясающих страну.
Многие здесь по-прежнему поддерживают возглавляемую священнослужителями правящую систему, которая отметила уже 44-ю годовщину Исламской революции 1979 года в Иране.
Множество введенных ограничений и стали причиной протестов - как, к примеру, обязательное ношение женщинами хиджаба на публике.
Шииты верят, что протесты инициированы западом, но призывают правительство изменить подход к демонстрантам и услышать женщин, требующих права самим выбирать: носить исламский головной убор или нет.
Жесткие репрессии были ошибкой с самого начала, - сказал священнослужитель Абузар Сахебназаран, назвавший себя ярым сторонником теократии.
При посещении бывшей резиденции покойного революционного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни он заявил:
С молодежью следовало обращаться мягко и вежливо. Их следовало бы просветить и направить.
Протесты сотрясают страну с сентября прошлого года. Они вызваны смертью Махсы Амини, ирано-курдской женщины, которая была задержана полицией нравственности из-за предполагаемой неподобающей одежды.
Демонстрации, первоначально посвященные обязательному ношению хиджаба, вскоре переросли в призывы к новой революции в стране.
Протестующие даже вымещали свой гнев непосредственно на священнослужителях, которых они считают основой системы.
На некоторых видеороликах, распространяемых в Интернете, видно, как молодые протестующие подбегают к священнослужителям сзади на улице и срывают с них тюрбаны, что является признаком их статуса.
Сакине Хейдарифард, которая добровольно работает в полиции нравственности в Куме и активно пропагандирует ношение хиджаба, сказала, что арестовывать женщин и насильно помещать их под стражу в полиции - не очень хорошая идея.
По ее словам, патрули нравственности необходимы, но, если они обнаружат нарушителей, должны сделать предупреждение.
Применение силы и принуждения вообще неправильно. Мы должны разговаривать с ними мягким и нежным тоном, с добротой и заботой, - сказала она.
Тем не менее, она считает хиджаб центральным принципом Исламской Республики.
Мы пожертвовали многими мучениками или кровью, чтобы сохранить эту вуаль, - сказала она.
С Божьей помощью это никогда не выкинется у нас из головы.
Изменения в подходе, однако, вряд ли удовлетворят тех, кто призывает к полному отказу от правительства, управляемого священнослужителями. Политики из движения за реформы в течение многих лет безрезультатно призывали к переменам в рамках теократической системы, и многие протестующие потеряли терпение.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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