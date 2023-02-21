Ургант дал понять, что его шоу Вечерний Ургант скоро выйдет в эфир

Шоумен Иван Ургант выложил в соцсетях фото, где позирует с бейджиком программы "Вечерний Ургант". Фанаты приняли это за знак, что любимое шоу скоро выйдет в эфир.

Ведущий Иван Ургант намекнул поклонникам его шоу "Вечерний Ургант", что любимая передача скоро вновь будет радовать свою аудиторию.

Звезда экрана выложил в Сеть снимок, где предстал в телестудии с бейджиком популярной программы, в чем фолловеры увидели знак скорого возвращения проекта на экраны.

Последний раз "Вечерний Ургант" вышел в эфир 21 февраля 2022 года.