Ургант дал понять, что его шоу Вечерний Ургант скоро выйдет в эфир
Шоумен Иван Ургант выложил в соцсетях фото, где позирует с бейджиком программы "Вечерний Ургант". Фанаты приняли это за знак, что любимое шоу скоро выйдет в эфир.
Ведущий Иван Ургант намекнул поклонникам его шоу "Вечерний Ургант", что любимая передача скоро вновь будет радовать свою аудиторию.
Звезда экрана выложил в Сеть снимок, где предстал в телестудии с бейджиком популярной программы, в чем фолловеры увидели знак скорого возвращения проекта на экраны.
Последний раз "Вечерний Ургант" вышел в эфир 21 февраля 2022 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья Гончарова
1-ый гендиректор Tesla Эберхард пожаловался, что Маск не ответил на позравление по поводу запуска 1-ой ракеты SpaceX и не разговаривает с ним уже 14 лет
Отношения у 1-ого генерального директора "Tesla" Мартина Эберхарда с Илоном Маском всегда были непростыми. Они не общались в течение 14 лет, а Маск даже не ответил на поздравление Эберхарда в связи с запуском 1-ой ракеты SpaceX на орбиту.Подробнее...
-
Наталья Гончарова
Китайцы, уставшие от бешеного ритма жизни, считают себя гуминералами - человеческими ресурсами, которые используют и выбрасывают
Некоторые жители Китая стали называть себя "гуминералами". Этот термин применим к людям, которых специально растили как ресурсы, которые можно использовать и выбросить.Подробнее...
-
-
-