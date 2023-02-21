Инес де Рамон разводится с Полом Уэсли на фоне информации о ее романе с Брэдом Питтом
Инес де Рамон разводится со звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли на фоне информации о ее отношениях с Брэдом Питтом.
Новая девушка Брэда Питта, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных изделий Инес де Рамон расстается с мужем, звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.
На развод подал актер, а в качестве причин разрыва значатся "непримиримые противоречия".
О расставании пара объявила в прошлом году, но официально расстается сейчас.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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