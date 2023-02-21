«Аватар: Путь воды» занял 3-ье место среди самых кассовых фильмов в истории кинопроката

1-ый гендиректор Tesla Эберхард пожаловался, что Маск не ответил на позравление по поводу запуска 1-ой ракеты SpaceX и не разговаривает с ним уже 14 лет

Отношения у 1-ого генерального директора "Tesla" Мартина Эберхарда с Илоном Маском всегда были непростыми. Они не общались в течение 14 лет, а Маск даже не ответил на поздравление Эберхарда в связи с запуском 1-ой ракеты SpaceX на орбиту.

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