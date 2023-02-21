«Аватар: Путь воды» занял 3-ье место среди самых кассовых фильмов в истории кинопроката
Картина режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" стала 3-ьей из самых кассовых проектов в истории кинопроката.
После выходных научно-фантастическая картина Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" собрала 2 243 000 000 долларов, заняв 3-ье место среди самых кассовых фильмов за всю истории кино, о чем информирует издание "Variety".
В конце января детище Кэмерона занимало 4-ое место, обогнав "Звездные воины: Пробуждение силы".
Теперь же "Аватар: Путь воды" обогнал "Титаник" с 2 242 000 000 долларов.
Впереди лишь "Аватар" с 2 920 000 000 долларов (1-ое место) и "Мстителям: Финал" с 2 700 000 000 долларов (2-ое место).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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