Китайцы, уставшие от бешеного ритма жизни, считают себя гуминералами - человеческими ресурсами, которые используют и выбрасывают

Некоторые жители Китая стали называть себя "гуминералами". Этот термин применим к людям, которых специально растили как ресурсы, которые можно использовать и выбросить.

Термин "гуминералы" придуман молодыми интернет-пользователями, уставшими от своей жизни.

Китайцы, которые трудятся в офисе, стали называть себя так, устав от бесконечной рутины.

Жители Поднебесной называют себя так, считая, что были рождены только для того, чтобы быть использованными обществом и экономикой.

В китайских социальных сетях, где понятие "гуминералы" было введено 31 декабря 2022 года, говорится: "Вы - ресурс, а не главный герой. Вы - средство, а не цель".