Китайцы, уставшие от бешеного ритма жизни, считают себя гуминералами - человеческими ресурсами, которые используют и выбрасывают
Некоторые жители Китая стали называть себя "гуминералами". Этот термин применим к людям, которых специально растили как ресурсы, которые можно использовать и выбросить.
Термин "гуминералы" придуман молодыми интернет-пользователями, уставшими от своей жизни.
Китайцы, которые трудятся в офисе, стали называть себя так, устав от бесконечной рутины.
Жители Поднебесной называют себя так, считая, что были рождены только для того, чтобы быть использованными обществом и экономикой.
В китайских социальных сетях, где понятие "гуминералы" было введено 31 декабря 2022 года, говорится: "Вы - ресурс, а не главный герой. Вы - средство, а не цель".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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