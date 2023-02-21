Эберхард пожаловался, что Маск не ответил ему на поздравление по поводу запуска первой ракеты SpaceX и не разговаривает с ним уже 14 лет
2023-02-21 11:51
Отношения у первого генерального директора "Tesla" Мартина Эберхарда с Илоном Маском всегда были непростыми. Они не общались в течение 14 лет, а Маск даже не ответил на поздравление Эберхарда в связи с запуском первой ракеты SpaceX на орбиту.
Соучредитель компании "Tesla" Мартин Эберхард не разговаривал с Илоном Маском на протяжении 14 лет.
Последнее общение напрямую их состоялось в 2009 году в суде, когда они урегулировали спор.
Эберхард рассказал, что отправил Маску открытку с поздравлением по поводу успешного запуска 1-ой ракеты SpacX на орбиту, но ответа так и не получил.
Мартин обижен на Илона, так как тот вынудил его уйти с поста гендиректора в 2007 году, устроив голосование с отстранением за его спиной.
Опубликовано: Наталья Гончарова