Картину Джерарда Батлера Самолет намерены запретить к показу на Филиппинах

Комиссия по классификации кинофильмов Филиппин заявила, что сделает все возможное, чтобы запретить показ боевика "Самолет" Джерарда Батлера. В чем причина?

Оказывается, в боевике "Самолет" Джерарда Батлера филиппинцы выставлены в негативном свете.

Теперь комиссия Филиппин по классификации фильмов работает над тем, чтобы картина была запрещена к показу в их государстве.

Инстанция начала подобную деятельность после того, как сенаторы Робин Падилья и Хуан Мигель Субири публично осудили "Самолет" за оскорбление их страны, которую в фильме захватили повстанцы и ополченцы.

Эти чиновники и возглавили комиссию по классификации кино по этому вопросу.