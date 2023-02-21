Костомарова поразил уже второй инсульт
2023-02-21 12:21
Именитого фигуриста Романа Костомарова разбил второй инсульт. Сепсис остановить не удается. Ему поставили вторичный менингит.
Фигуриста Романа Костомарова поразил уже второй инсульт.
Звезда ледовых шоу находится в реанимации. Медикам не удается остановить сепсис. Ему диагностирован вторичный менингит.
Второй инсульт привел к закупорке сосудов в мозге. Знаменитости в реанимации с помощью плазмафереза проводили "очистку крови".
Опубликовано: Наталья Гончарова