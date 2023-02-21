Футбольный фанат сделал брачное предложение девушке на поле во время матча, и получил публичный отказ
2023-02-21 12:29
Видео мужчины, сделавшего неудачное предложение на футбольном матче мгновенно разлетелось по Сети, и стало вирусным.
Футбольный болельщик решил сделать предожение своей девушке на поле во время матча Атлас-Монтеррей. Он вышел на площадку вместе с любимой, встал на одно колено, и попросил ее руки и сердца.
В ответ смущенная невеста убежала с поля и от незадачливого жениха. Толпа стала неодобрительно скандировать. Парня начал успокаивать клубный талисман.
Видео мгновенно стало вирусным. И превратилось в живое напоминание незадачливым женихам: о свадьбе и совместном будущем надо договариваться на берегу!
Опубликовано: Эльза Ли