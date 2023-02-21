В результате наводнения в Бразилии погибло 36 человек, продолжаются поиски десятков пропавших без вести

Сотни спасателей искали в понедельник выживших после оползней и наводнений вдоль побережья южного бразильского штата Сан-Паулу после сильного ливня в выходные.

Сильнее всего пострадал город Сан-Себастьян, где погибли по меньшей мере 35 человек. В соседней Убатубе погибла 7-летняя девочка.

Стихийное бедствие в районе, известном своими пляжами, окруженными горами, привело к отмене во многих городах карнавальных торжеств, которые сейчас полным ходом проходят по всей стране.

Губернатор Тарсисио де Фрейтас сообщил телеканалу Globo, что еще 40 человек пропали без вести.

Почти 800 человек остались без крова, а 1730 человек были перемещены, говорится в заявлении правительства пострадавшего штата.

Телевизионные кадры показали затопленные дома, видны только их крыши. Жители использовали небольшие лодки для перевозки предметов и людей на возвышенности.

К поисково-спасательным работам присоединились военнослужащие.

Ситуация усугубляется плохим доступом ко многим районам после того, как оползни перекрыли извилистые дороги в высокогорьях региона, а наводнения смыли куски тротуаров в низменных районах и на берегу океана.

Мэр Сан-Себастьяна Фелипе Аугусто в социальных сетях сказал, что в городе из-за оползней рухнуло около 50 домов.

Он опубликовал несколько видеороликов о разрушениях и поисковых работах, в том числе видеоролик о спасении ребенка местными жителями, выстроившимися в очередь на затопленной улице.

Шоссе, соединяющее штат Рио-де-Жанейро с портовым городом Сан-Паулу Сантос, было заблокировано оползнями и паводковыми водами.

Губернатор де Фрейтас сказал, что ущерб был настолько значительным, что шоссе, возможно, больше не будет существовать.

Количество осадков в Сан-Себастьяне превысило 600 миллиметров (23,6 дюйма) за 24-часовой период на выходных.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил регион в понедельник.

Он наблюдал за разрушениями в Сан-Себастьяне с вертолета и встретился с губернатором де Фрейтасом в театре Сан-Себастьяна, где координировались поисковые операции.

Лула призвал переселить людей, живущих в районах на склонах холмов, в более безопасные регионы.

Де Фрейтас объявил чрезвычайное положение в наиболее пострадавших городах, включая Сан-Себастьян, Убатубу, Ильябелу и Бертиогу.

Этот факт позволяет ускорить выделение средств для оказания помощи. Он сказал, что 7 миллионов реалов (1,35 миллиона долларов) уже были выделены.

В понедельник губернатор также объявил трехдневный официальный траур по всему штату Сан-Паулу.

Сильный дождь повлиял на водоснабжение, электроснабжение и телефонную связь, говорится в заявлении правительства штата.

Власти опубликовали в Twitter видео, на котором показано, как в Сан-Себастьян доставляется 30 000 литров воды.

Также пострадавшим были отправлены гигиенические наборы, одеяла, спальные мешки, матрасы и медикаменты.

Министр интеграции и регионального развития Вальдес Гоэс сообщил в Twitter, что эксперты уже изучают планы восстановления разрушенных участков.

Пострадавший район на северном побережье штата Сан-Паулу является частым местом проведения карнавалов для богатых туристов.

Они предпочитают держаться подальше от массовых уличных вечеринок в больших городах.