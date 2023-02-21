Рената в родных пенатах: Литвинова вернулась в Россию отпраздновать юбилей матери

Актриса Рената Литвинова приехала в Петербург из Франции на 85-летний юбилей своей мамы.

Рената Литвинова впервые с марта прошлого года приехала в Россию. Она выложила в соцсети видео по дороге в Санкт-Петербург, и пометила, что едет на юбилей матери, которой исполняется 85 лет.

Актриса с февраля прошлого года постоянно проживает во Франции. Она играет в театре, участвует в модных показах, и реализует собственные творческие проекты.

Поклонники эпатажной звезды отметились восторженными комментариями по поводу ее возвращения домой, и пожелали маме крепкого здоровья.