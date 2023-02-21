Путин: Запад развернул войну против России, но ничего не добился

Владимир Путин высказался о недружественных шагах коллективного Запада в отношении России.

Днём 21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где публично заявил, что страны Запада развернули войну против России по всем фронтам.

Путин утверждает, что западные действия антироссийского характера проявили себя в Украине, в то время как США и страны Евросоюза ведут информационную кампанию против России, попутно оказывая давление на отечественную экономику посредством санкций.

Вместе с тем Владимир Путин выразил уверенность, что несмотря на попытки Запада победить Россию в войне по всем фронтам, он ничего не добился и не добьётся.