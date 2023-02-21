Путин обратился с посланием к Федсобранию, рассказав о причинах начала СВО

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию России, где высказался о причинах начала и текущем характере спецоперации в Украине.

21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию впервые с начала спецоперации, высказавшись о причинах её начала. По словам российского лидера, страны коллективного Запада активного готовили проект "анти-Россия" на территории Украины, создавая угрозы для отечественной нацбезопасности.

Путин уверен, что западным лидерам безразлично, чьими руками будет наносится ущерб российской государственности, поэтому США и НАТО задействовали экстремистские формирования в Украине, спровоцировав Москву на начало СВО.

Также Владимир Путин отметил, что Запад развернул антироссийскую войну по всем фронтам, включая военный, экономический и информационный, но везде терпит поражение.