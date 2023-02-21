Путин: Россия выходит на новый цикл развития экономики

Владимир Путин рассказал о развитии российской экономики вопреки западным санкциям.

Днём вторника Владимир Путин обратился с посланием к членам Федерального собрания, где публично заявил, что после начала российской спецоперации в Украине экономика РФ смогла успешно адаптироваться к западным санкциям, фактически начав выход на принципиально новый цикл развития.

По мнению Путина, экономика России преодолела все реальные риски, сохранив устойчивость малого бизнеса и нарастив взаимодействие с ключевыми партнёрами.