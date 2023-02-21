Ольга Орлова пробыла в декрете всего две недели, и вышла на работу

О возвращении к работе над телепроектом ведущая сообщила поклонникам в соцсетях.

Ольга заявила, что готова к критике ее решения оставить новорожденную дочь Анечку на попечение няни. Ведущая назвала свой шаг спланированным, и не видит в нем поводов себя осуждать.

Орлова пояснила, что кормить малышку грудью она не собиралась изначально, и подыскала маленькой Ане хорошую няню, а сама вышла на работу. Девочка родилась 6 февраля 2023 года.

Ольге Орловой удалось с момента родов за две недели похудть на 10 килограммов за счет строгой диеты. Анна не первый ребенок телеведущей. От бывшего мужа у нее есть 21-летний сын Артем.