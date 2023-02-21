Жительница Москвы написала заявление в полицию, обвинив Басту в изнасиловании
2023-02-21 12:59
Москвичка обвинила рэп-исполнителя Басту (Василий Вакуленко) в том, что он ее изнасиловал. Правда после "потерпевшая" заявила, что полицейские ее неправильно поняли.
34-летняя москвичка по имени Елена обратилась в местное отделение полиции, заявив, что ее изнасиловал рэпер Баста.
"Пострадавшая" рассказала, что познакомилась с артистом в клубе "Газгольдер", где проходило мероприятие. Хозяином развлекательного учреждения является Василий Вакуленко (настоящее имя певца).
После девушка села в салон авто знаменитости, где якобы Баста над ней надругался.
Никаких деталей, включая марку авто, Елена вспомнить не смогла.
После заявительница вернулась в полицию, признавшись, что придумала преступление, чтобы проучить полицейских, которые не хотели разыскивать ее знакомого мужчину.
Опубликовано: Наталья Гончарова