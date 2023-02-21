Лукашенко встретился в президентом Абхазии во Дворце Независимости

21 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко с абхазским президентом Асланом Бжания.

Во вторник Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко проводит встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания в минском Дворце Независимости. Во время переговоров с Бжания Лукашенко заявил, что на его встречу с абхазским лидером остро реагирует правительство Грузии, однако причины такой реакции непонятны.

Примечательно, что в прошлом году Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию, встретившись с Асланом Бжания, во время чего выразил желание наладить сотрудничество между Минском и Сухумом.