Юлиан возмутился плачевному состоянию могилы Зыкиной

Исполнитель Юлиан был шокирован тем, в каком состоянии находится могила исполнительницы Людмилы Зыкиной.

Певец Юлиан в интервью изданию "МК" пожаловался на то, что могила легендарной артистки Людмилы Зыкиной завалена снегом и не чистилась с начала зимы. Артист много лет дружил с ныне покойной певицей.

Поклонники Зыкиной шокированы тем, что творится на могиле их кумира, считая, что она не заслуживает к себе такого отношения. Из-за снега в месте захоронения артистки некуда ставить цветы.

Люди хотели навести порядок на могиле знаменитости, но им не позволили, так как делать это могут только наследники покойной, а это ее племянники.