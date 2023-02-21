Путин: Россия не будет действовать по принципу «пушки вместо масла»

Владимир Путин заверил, что экономика России не встанет на военные рельсы из-за спецоперации.

21 февраля Владимир Путин обратился к членам Федерального собрания, где публично заявил, что Россия намерена выдержать нагрузку как на социальную сферу, так и на военно-промышленный комплекс, не планируя пользоваться принципом "пушки вместо масла" из-за спецоперации в Украине.

По мнению Путина, администрация Москвы не должна повторять ошибок прошлого, ввиду чего государство всегда будет заботиться об его жителях.