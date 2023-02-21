FT: доход Пригожина от кампании «Вагнера» в Африке превысил $250 млн

Издание Financial Times рассказало о доходах бизнесмена Евгения Пригожина от деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

Международная газета Financial Times утверждает, что подконтрольная Евгению Пригожину частная военная кампания "Группа Вагнера" занимается добычей природных ресурсов в таких странах, как Сирия, ЦАР и Судан.

По данным Financial Times, подконтрольные Пригожину компании и ЧВК "Вагнер" заработали свыше 250 миллионов долларов за время деятельности на Ближнем Востоке и странах африканского континента в период с 2016 по 2021 год.