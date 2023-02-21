Седокова пожаловалась на дорогое лечение крапивницы, заболевание которым страдает певица
2023-02-21 13:44
Исполнительница Анна Седокова пожаловалась на подавленное состояние. Одной из проблем артистки является слишком дорогое лечение заболевания, которым она давно страдает.
Певица Анна Седокова пребывает в не самом лучшем состоянии.
Знаменитости нужны уколы стоимостью аж 1000 долларов, чтобы избавиться от симптомов крапивницы (заболевание, основным проявлением которого являются высыпания в виде волдырей), которой она давно страдает.
Все тело артистки покрывается высыпаниями в виде волдырей.
Препарат на подобие "Супрастина", обладающий седативным действием, Анне необходимо пить в лошадиных дозах, отчего она спит на ходу.
Своими трудностями Седокова поделилась в соцсетях по пути в аптеку.
Опубликовано: Наталья Гончарова