Седокова пожаловалась на дорогое лечение крапивницы, заболевание которым страдает певица

Исполнительница Анна Седокова пожаловалась на подавленное состояние. Одной из проблем артистки является слишком дорогое лечение заболевания, которым она давно страдает.

Певица Анна Седокова пребывает в не самом лучшем состоянии.

Знаменитости нужны уколы стоимостью аж 1000 долларов, чтобы избавиться от симптомов крапивницы (заболевание, основным проявлением которого являются высыпания в виде волдырей), которой она давно страдает.

Все тело артистки покрывается высыпаниями в виде волдырей.

Препарат на подобие "Супрастина", обладающий седативным действием, Анне необходимо пить в лошадиных дозах, отчего она спит на ходу.

Своими трудностями Седокова поделилась в соцсетях по пути в аптеку.